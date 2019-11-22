Кирьяков объяснил, почему Бакаева нельзя назвать одним из лучших футболистов РПЛ

10:05
Бывший нападающий сборной России Сергея Кирьяков высказался об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в текущем сезоне.
© Владимир Песня
РИА Новости
«Были матчи, которые он вытаскивал практически в одиночку. За счёт индивидуальных качеств Зелимхан способен перевернуть ход встречи. Это говорит о том, что у него есть хороший потенциал, но для того, чтобы выйти на определённый уровень, нужна стабильность. Как говорили в моё время, из пяти матчей три ты должен отыграть здорово, один — хорошо, и лишь в одном имеешь право дать слабину. Когда Бакаев начнёт играть по такому графику, можно будет говорить о том, что он один из лучших футболистов РПЛ», — заявил эксперт в интервью RT.
Ранее Кирьяков заявил, что «Спартак» при Тедеско выглядит не лучше, чем при Кононове.
Источник: Россия Сегодня
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