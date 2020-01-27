Китайская Ухань будет закрыта на въезд и выезд до 30 января

05:19
Граждане КНР не смогут пересечь границу города Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса, ни на въезд, ни на выезд.
«Решено до 30 января временно приостановить осуществление пересечения государственной границы для всех граждан Китая», — цитирует РИА Новости сообщение управления по делам миграции города.
Отмечается, что данная мера предпринята в целях борьбы с распространением коронавируса.
Эта мера также распространятся на Гонконг, Тайвань и Макао.
Ранее мэр города Ухань Чжоу Сяньван сообщил, что на фоне новогодних праздников и распространения нового типа коронавируса город покинули более 5 млн человек.
Источник: Россия Сегодня
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