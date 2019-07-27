Китайский пловец Сунь Ян прокомментировал бойкот со стороны соперников

27 июля 2019     22
Китайский пловец Сунь Ян прокомментировал бойкот со стороны соперников

12:09

Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, китаец Сунь Ян заявил, что не заслужил бойкотирование его персоны соперниками на церемонии награждения на чемпионате мира, назвав жест оппонентов оскорблением.

© Bernd Thissen/dpa globallookpress.com

«FINA дала понять, у меня нет нарушений, я соблюдаю соответствующие правила. Понял, что в большинстве случаев мне не нужно отвечать всем подряд. Считаю, что дойдя до таких высот, я не заслужил выслушивать подобного рода клевету и оскорбления», — цитирует китайского пловца Reuters.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян намеренно разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. FINA оправдала китайца, разрешив участвовать на чемпионате мира. Однако Международное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Ранее китайский пловец Сунь Ян назвал неудачником британца Скотта после награждения.

Источник: Россия Сегодня

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Китайский пловец Сунь Ян прокомментировал бойкот со стороны соперников
Китайский пловец Сунь Ян прокомментировал бойкот со стороны соперников

12:09 Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, китаец Сунь Ян заявил, что не заслужил бойкотирование его персоны соперниками на церемонии награждения …



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