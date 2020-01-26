«Китовая тюрьма» в Приморье пуста

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Коалиция «Свободу косаткам и белухам» сообщает, что «китовая тюрьма» в бухте Средняя в Приморском крае пустует.globallookpress.com
«Китовая тюрьма пуста», — говорится в сообщении коалиции в Facebook.
Отмечается, что на территории «китовой тюрьмы» подняты сети в вольерах, людей почти нет.
«Осознавать, что прямо сейчас там не держат несчастных детей китов и дельфинов — вот оно настоящее счастье» — указано в тексте.
Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии рассказали, куда мигрируют выпущенные в Охотское море косатки и белухи.
Источник: Россия Сегодня