Клайберн номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги

27 ноября 2019     20
Клайберн номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги

13:45

Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн включён в число номинантов на попадание в символическую команду десятилетия баскетбольной Евролиги.

@cskabasket Twitter

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В составе ЦСКА 29-летний Клайберн, играющий за армейцев с 2017 года, стал чемпионом Евролиги в 2019 году. Тогда же его признали MVP «Финала четырёх» и включили в первую символическую сборную турнира.

Всего будет представлено 50 номинантов на включение в символическую команду прошедшего десятилетия в Евролиге. Голосование начнётся в 2020 году. Победители будут определены по итогам голосования болельщиков, игроков, тренеров и представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что Андрей Кириленко номинирован на включение в символическую команду десятилетия Евролиги.

Источник: Россия Сегодня

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