«Клипперс» нанёс «Лейкерс» четвёртое поражение кряду в НБА, Леонард набрал 35 очков

26 декабря 2019     14
«Клипперс» нанёс «Лейкерс» четвёртое поражение кряду в НБА, Леонард набрал 35 очков

08:18

«Лос-Анджелес Клипперс» одолел «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 111:106 в пользу номинальных гостей.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов. В составе хозяев 25 очков набрал Кайл Казма, а его партнёр по команде Леброн Джеймс отметился дабл-даблом из 23 очков и 10 передач. 

Для «Лейкерс» это поражение стало четвёртым подряд. 

В следующем матче «Лейкерс» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Клипперс» сыграет с «Ютой Джаз». 

Ранее «Бостон Селтикс» обыграл «Торонто Рэпторс» в НБА.

Источник: Россия Сегодня

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08:18 «Лос-Анджелес Клипперс» одолел «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и …


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