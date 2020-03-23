Клишас допустил введение уголовного наказания за фейки о коронавирусе

23 марта 2020     4
Клишас допустил введение уголовного наказания за фейки о коронавирусе

19:19

Ответственность за распространение фейковой информации о коронавирусной инфекции COVID-19 может быть ужесточена до введения уголовного наказания, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

РИА Новости

По словам Клишаса, с учётом эпидемиологической ситуации в России и принимаемых государством мер по нераспространению коронавируса, возрастает и общественная опасность заведомо недостоверной информации.

«В силу высокой общественной опасности действий, направленных на распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений (фейков) о коронавирусе, может быть введена уголовная ответственность за данные противоправные деяния», — цитирует его Интерфакс.

Ранее в Москве организовали доследственную проверку в связи с распространением недостоверной информации о числе заболевших COVID-19 в России.

В Роскомнадзоре также заявили, что YouTube и Instagram пока не удалили фейковые новости о коронавирусе, несмотря на требование Генпрокуратуры.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Клишас допустил введение уголовного наказания за фейки о коронавирусе
Клишас допустил введение уголовного наказания за фейки о коронавирусе

19:19 Ответственность за распространение фейковой информации о коронавирусной инфекции COVID-19 может быть ужесточена до введения уголовного наказания, заявил глава комитета …


Нобоа оценил выступления Кокорина за «Сочи»
Нобоа оценил выступления Кокорина за «Сочи»

19:26 Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа выразил восхищение от уровня выступлений за клуб арендованного у «Зенита» форварда Александра Кокорина. © Артур …


Облизавшего поручни в метро «зараженного коронавирусом» мужчину задержали
Облизавшего поручни в метро «зараженного коронавирусом» мужчину задержали

В немецком городе Мюнхен, федеральная земля Бавария, задержали 33-летнего мужчину, облизавшего поручни в метро. Об этом сообщает Deutsche Welle. Журналисты …


Раскрыт дизайн первого Android-смартфона
Раскрыт дизайн первого Android-смартфона

На торговой площадке eBay появился прототип первого Android-смартфона. Девайс HTC Sooner был замечен изданием Android Police. Раскрывший дизайн устройства и сам …


Гайдай просил 17-летнюю звезду «Операции Ы» показать фигуру в купальнике
Гайдай просил 17-летнюю звезду «Операции Ы» показать фигуру в купальнике

Российская актриса Наталья Селезнева в программе «Судьба человека» вспомнила, как режиссер Леонид Гайдай попросил ее раздеться ради роли в фильме. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты