Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

12:44

Поправок к Конституции, которые бы запрещали чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, нет и не было. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституции Андрей Клишас.

© Евгений Биятов РИА Новости

«Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда. И в действующем законе её нет», — отметил парламентарий.

Как указал Клишас, на уровень Конституции «подняты те ограничения, которые в законе действуют» в настоящее время, «только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются».

Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.

Как уточняет агентство, поправки в настоящее время предполагают запрет на иностранное гражданство, а также владение счетами в банках за рубежом президенту, премьеру, его заместителям, министрами и главам других федеральных органов исполнительной власти.

Так же в их числе, как отмечается, сенаторы, депутаты, прокуроры, муниципальные служащие и уполномоченный по правам человека.

28 февраля в Госдуму был внесён законопроект, запрещающий послам России иметь иностранное и двойное гражданство.

Ожидается, что Государственная дума рассмотрит законопроект о поправке к Конституции во втором чтении 10 марта.

Источник: Россия Сегодня