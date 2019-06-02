Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных над соотечественниками из «Тоттенхэма» в финальном матче Лиги чемпионов, который проходил в испанском Мадриде и завершился со счётом 2:0 в пользу «красных».

«Сейчас я чувствую огромное облегчение. Я очень, очень, безумно счастлив за футболистов, за всех наших болельщиков… Но всё же главное, что я сейчас чувствую — это облегчение», — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт ЛЧ.

По словам Клоппа, осознание значимости их достижения придёт к футболистам и тренерам «Ливерпуля» позже.

Ранее сообщалось, что Клопп стал пятым немецким тренером, выигравшим Лигу чемпионов.