Ковалёв не рассматривает бой с Альваресом в ближайшем будущем

28 июня 2019     13
Ковалёв не рассматривает бой с Альваресом в ближайшем будущем

Для чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва приоритетом является защита титула в бою против обязательного претендента Энтони Ярда, а не бой с обладателем трёх поясов в среднем весе Саулем Альваресом.

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«Идут разговоры о том, что данный поединок может состояться, однако непонятно, откуда они взялись. Промоутеры Альвареса не делали предложений и не говорили о цели провести такой бой. Сейчас для нас в приоритете защита титула с Ярдом», — цитирует ТАСС представителя команды российского боксёра.

Мексиканский боксёр Сауль Альварес является обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в средней весовой категории.

Ранее сообщалось, что мексиканский боксёр Альварес заинтересован в поединке с Ковалёвым.

Источник: Россия Сегодня

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