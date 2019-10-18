Ковалёв: у Альвареса денег столько, что я вообще не понимаю, что сейчас им движет

19:20

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился мнение о финансовом благополучии своего будущего соперника обладателя поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.

© sergeykrusherkovalev Instagram

«Когда столько денег, то невольно начинаешь выделяться. Я его за это не критикую. Я тоже бы блатовал. Да и так блатую по-своему», — написал Ковалёв своём Instagram.

Он отметил, что Мексика по менталитету схожа с Россией.

«Что тут скажешь? Бабок столько, что я вообще не понимаю, что им сейчас движет. Столько денег уже имеет, но остаётся в деле. Респект ему. Я его уважаю, что при таком финансовом состоянии он ещё и пошёл по весовым категориям — в мою сейчас сунулся. Но мы его тут не ждём. У нас другие планы», — добавил российский боксёр.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Ранее Ковалёв поделился планами на ближайшее будущее.

Источник: Россия Сегодня