Кожевников назвал ожидаемым решение отменить ЧМ-2020 по хоккею

18:08
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.РИА Новости
«Когда вся эта инфекция началась, то было ожидаемо и понятно, что чемпионат мира отменят. В России ещё не пик болезни, а Европа вся в кошмаре. В Швейцарии, в которой я жил, к таким вопросам подходят очень педантично и серьёзно. Им легче потерять деньги, чем народ», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».
Он отметил, что данная ситуация серьёзно отразится на телевидении.
«Посмотрите, что они сейчас творят, это же невыносимо смотреть. Все будут сидеть в Интернете, а телевидение само себя убьёт», — добавил олимпийский чемпион.
Матчи чемпионата мира должны пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
Ранее сообщалось, что IIHF отменила чемпионат мира по хоккею — 2020 из-за коронавируса.
Источник: Россия Сегодня