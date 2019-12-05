Количество аварий с автобусами в России увеличилось

5 декабря 2019     37
Количество аварий с автобусами в России увеличилось

В России с января по октябрь 2019 года произошло 5598 аварий с участием автобусов — это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года (4990 случаев). Это следует из официальной статистики ГИБДД, передают «Известия».

4518 аварий произошли по вине водителей. 3068 из них на тот момент работали в компаниях, у которых была лицензия на осуществление пассажирских перевозок. В результате таких аварий в 2019 году погибли 263 человека, пострадали — 8242. Отмечается, что число ДТП с пьяными водителями выросло на 17 процентов по сравнению с прошлым годом, таких случаев произошло 54.

Как пишут «Известия», ситуация с ДТП с автобусами «принципиально не меняется почти четыре года». Так, за десять месяцев 2016 года в стране произошло 3876 аварий с автобусами, погибло 242 человека, 5953 пострадали. В 2017 году количество таких ДТП составило 6109, погибли 336 человек, пострадали 9186.

Ранее консультант по техническому устройству и эксплуатации автобусов Алексей Тимохов рассказал, что пассажиры общественного транспорта должны выполнять требования безопасности и пристегиваться ремнями. По его словам, нет никакой разницы, в какой части салона сидеть. При этом стоять в транспортном средстве во время движения запрещено, вставать надо только после полной остановки.

За последние трое суток в России произошло минимум пять крупных аварий с автобусами, в которых пострадали пассажиры. Так, в Подмосковье пострадали восемь человек, в Саратове — 15 пассажиров, Нижегородской — шесть человек, Воронежской — 17 и Белгородской областях — пять человек. В большинстве случаев водители не справились с управлением.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Кого могут лишить родительских прав в Севастополе
Кого могут лишить родительских прав в Севастополе

Лишение родительских прав – крайняя мера, к которой прибегают, когда общение с родителем становится опасным для ребенка. Или когда родителю …


Украинские власти собираются расширить телевещание на Крым
Украинские власти собираются расширить телевещание на Крым

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рассчитывает, что в 2020 году 80% территории Крыма покроют украинским радиовещанием. Об этом на …


Учебный корабль «Перекоп» пройдет по маршруту исхода 1920 года
Учебный корабль «Перекоп» пройдет по маршруту исхода 1920 года

Курсанты Военно-морского политехнического института Санкт-Петербурга на борту учебного судна «Перекоп» прибудут в Севастополь, а потом отсюда отправятся по маршруту исхода …


Севастополец Азамат Сеитов стал чемпионом ЮФО по греко-римской борьбе
Севастополец Азамат Сеитов стал чемпионом ЮФО по греко-римской борьбе

В Адыгее прошел чемпионат Южного федерального округа по греко-римской борьбе, в котором участвовали спортсмены из 8 регионов. Севастополь представляли два …


Завершились испытания нового буксира «СБ-742»
Завершились испытания нового буксира «СБ-742»

На новом спасательно-буксирном судне «СБ-742» готовятся к поднятию Андреевского флага и включению в состав Черноморского флота – ходовые испытания завершены. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты