Количество погибших в аварии с бензовозом увеличилось

7 июля 2019     34
Количество погибших в аварии с бензовозом увеличилось

Число жертв ДТП с перевернувшимся бензовозом в Свердловской области увеличилось. Об этом сообщил глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов, передает ТАСС.

По уточненным данным, в результате аварии погибли четыре человека. Количество пострадавших также увеличилось до 11 человек. Как отметил Устинов, среди них есть и те, кто проезжал рядом.

Ранее стало известно, что водитель перевернувшегося бензовоза был за рулем пьяным. Согласно результатам анализов, уровень алкоголя в его крови составлял 0,706 промилле.

Авария произошла в ночь с 6 на 7 июля на 44 километре трассы Карпинск-Кытлым. Водитель автомобиля пустил на верх цистерны группу туристов из семи человек, после чего не справился с управлением. Бензовоз съехал с дороги, опрокинулся и загорелся.

Источник: Лента.Ру

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