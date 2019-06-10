Колобков заявил, что у него есть много вопросов по поводу расширения РПЛ

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал возможное увеличение количества футбольных клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Пока это только инициатива клубов, потому что календарь утверждает Российский футбольный союз (РФС). Если хотите узнать моё мнение, то у меня возникает много вопросов относительно расширения лиги», — цитируют министра «Известия».

По его словам, он не до конца понимает, как будет сохраняться спортивный принцип. Он также выразил сомнения, что все команды будут соответствовать требованиям по стадионам и не понимает, кто будет вкладывать деньги в строительство новых арен в случае необходимости.

«Это огромная работа, поэтому мне кажется, что пока рано расширять РПЛ. Мы можем расширить лигу, а по ходу сезона кто-то снимется из-за финансовых проблем. К чему это приведёт? Так что этот вопрос нужно ещё проработать. Конечно, мы обсудим инициативу с РФС, потому что именно они отвечают за развитие футбола», — добавил Колобков.

Ранее РПЛ представила календарь матчей на сезон-2019/20.