Командир полка Кадырова сменился после сообщений о казнях в Чечне

31 июля 2019     14
Командир полка Кадырова сменился после сообщений о казнях в Чечне

Новым командиром полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном стал 38-летний Замид Чалаев, однотейповец главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Бывший командир соединения Аслан Ирасханов назначен главой управления МВД по Грозному. До Ирасханова этот пост занимал Хас-Магомед Кадыров — родственник главы Чечни, ставший мэром Аргуна.

Смена командира полка произошла через неделю после заявления правозащитников о том, что в казармах соединения пытали и убивали людей.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров не связывает уход Ирасханова с оглаской данных о пытках. По его словам, Рамзан Кадыров — не тот человек, который будет реагировать на материалы СМИ. Гончаров уверен, что это просто смена силовиков.

«Новая газета», «Комитет против пыток» и правозащитный центр «Мемориал» раскрыли показания свидетелей из Чечни на пресс-конференции в Москве 23 июля. Пытки, по данным правоозащитников, происходили в 2016-2017 годах. В подвальных помещениях казарм полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова пытали и убивали задержанных. Одного из них застрелили, остальных душили канатом. Информацию о «внесудебных казнях» власти республики опровергли, заявив, что издание не называло свои источники.

Тейп Беной, который является родным для нового командира полка и для главы Чечни, — один из самых многочисленных в республике. Представители тейпа могут не быть кровными родственниками, однако объединены общими принципами и поддерживают однотейповцев. Люди из этого тейпа считают себя истинными чеченцами, а друг друга называют братьями и сестрами.

Источник: Лента.Ру

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Командир полка Кадырова сменился после сообщений о казнях в Чечне
Командир полка Кадырова сменился после сообщений о казнях в Чечне

Новым командиром полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном стал 38-летний Замид Чалаев, однотейповец главы Чечни Рамзана Кадырова. …


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