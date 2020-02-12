Командная работа: за счёт чего растёт товарооборот России и Китая

В 2019 году товарооборот между Россией и Китаем превысил $110 млрд. Показатель продолжил расти и установил новый исторический максимум, несмотря на резкое торможение глобальной торговли. Главной статьёй экспорта КНР стала продукция электромеханической отрасли. В поставках российских компаний преобладали энергоресурсы, древесина и металлы. При этом за последний год Москва сумела нарастить продажи несырьевых товаров Китаю. По словам экспертов, в 2020 году торговлю двух стран может несколько осложнить ситуация с коронавирусом. Однако аналитики не ожидают снижения товарооборота между Россией и КНР.

В 2019 году товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 2,5% и составил $110,9 млрд. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщила Федеральная таможенная служба России. По данным ведомства, достигнутый объём торговли стал самым высоким за всю историю наблюдений.

В общей сложности с января по декабрь поставки из Китая в Россию выросли на 3,6% — до $54,1 млрд. Экспорт российских товаров в КНР прибавил 1,6% и достиг $56,8 млрд. Одновременно доля азиатской республики в товарообороте России увеличилась с 15,7% до 16,6%.

В основном Россия традиционно покупает у Китая продукцию машиностроительной отрасли и электронику. При этом значительная доля российских поставок в КНР приходится на углеводороды, древесину, металлы и химические удобрения. Об этом в интервью RT рассказал заведующий кафедрой международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Владимир Саламатов.

По словам эксперта, за последние несколько лет Россия также стала наращивать продажи несырьевых товаров Китаю.

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«Мы видим рост по целому ряду позиций несырьевого экспорта. Например, увеличились поставки сои и мясной продукции. В ближайшее время планируется нарастить продажу свинины, пиломатериалов и мороженной рыбы. Одновременно появляются и новые виды несырьевых поставок. Так, в 2019 году мы поставили на китайский рынок грузовые тягачи на сумму $7,5 млн», — рассказал Саламатов.

Рекордные показатели российско-китайского товарооборота опрошенные RT эксперты связывают с обострением тарифной войны между США и КНР. Напомним, после череды переговоров весной 2019 года отношения между Пекином и Вашингтоном резко ухудшились. Государства начали вводить новые взаимные ограничения, а американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с Huawei. В результате объём торговли между КНР и Штатами сократился, и Китай стал чаще закупать российские товары.

«В значительной степени на рост товарооборота между Россией и Китаем повлияли торговые войны. В результате конфликта между Пекином и Вашингтоном, американо-китайский товарооборот упал почти на 15% — до $541 млрд», — рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Торговая передышка

Товарооборот между Россией и КНР непрерывно увеличивается уже четвёртый год подряд. При этом любопытно, что в 2019 году показатель продолжил расти, несмотря на резкое торможение глобальной торговли.

Согласно данным Международного валютного фонда, по итогам 2019 года темпы роста глобального товарооборота снизились с 3,7% до 1%. Как отметил в беседе c RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, физический объём мировой торговли снижается уже больше полугода. В последний раз аналогичную ситуацию можно было наблюдать только в 2008—2009 годах.

Как отмечают аналитики, товарооборот России и КНР также замедлился после роста на 24,5% в 2018 году, но при этом показатель по-прежнему растёт.

По словам Вячеслава Абрамова, замедление роста российско-китайского товарооборота во многом связано не только с негативной тенденцией в мировой торговле, но и с наметившимся торможением экономики КНР. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в результате тарифной войны Китая и США в 2019 году ВВП азиатской республики вырос лишь на 6,1%. Показатель стал самым низким за последние 29 лет.

«Пока что основу товарооборота России с китайскими партнёрами составляют нефтегазовые и природные ресурсы, такие как лес и железная руда. В условиях замедления экономики КНР, которое мы наблюдали в течение всего 2019 года, очевидно, что необходимость в поставках прежних объёмов ресурсов снизилась», — пояснил Абрамов.

Более того, на объёмы торговли повлияло и снижение мировых цен на нефть. Как подсчитали в Управлении энергетической информации США (EIA), в 2018 году сырьё эталонной марки Brent в среднем стоило порядка $71 за баррель. При этом в 2019-м значение опустилось до $64.

«В середине 2018 года можно было наблюдать резкое увеличение нефтяных цен, из-за чего заметно подпрыгнула и стоимость всего российского экспорта в Китай. Сейчас цены стабилизировались, и увеличивать товарооборот только за счёт нефти уже нельзя», — отметил в разговоре с RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Вызовы года

По словам опрошенных RT аналитиков, в начале 2020 года торговлю между Россией и КНР несколько осложнила ситуация с коронавирусом в Китае. Распространение болезни уже привело к нарушению поставок продовольственных товаров и снижению спроса на энергоресурсы.

«Из-за эпидемии закрыты авиасообщения Китая с рядом государств. Одновременно в КНР упало потребление нефти, а республика является крупнейшим мировым импортёром углеводородов. Кроме того уже наблюдается сокращение поставок овощей, фруктов и морских деликатесов в Россию», — отметил Вячеслав Абрамов.

Ещё в конце декабря 2019 года власти китайского города Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса 2019-nCoV. На сегодняшний день число заражённых превысило 42 тыс., а 1016 инфицированных скончались.

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Между тем дальнейшее распространение болезни может оказать сдержанное влияние на российско-китайскую торговлю. Об этом в беседе с RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Многие опасаются, что в КНР снизится потребление энергоресурсов из-за вируса. Впрочем, эта проблема вряд ли серьёзно затронет Россию. У нас уже запущен газопровод «Сила Сибири», и в контракте установлены конкретные объёмы поставок, которые потребитель обязан закупать по заранее оговорённой цене. Кроме того, даже если в Китае снизится спрос на нефть, Пекин всё равно продолжит закупать её у России. Поставки российского сырья по трубопроводу обойдутся КНР гораздо дешевле, чем импорт нефти танкерами из других стран», — отметила Мильчакова.

Как отмечают аналитики, в 2020 году влияние на товарооборот России и Китая может оказать потепление отношений между Китаем и США. После продолжительных переговоров Вашингтон и Пекин договорились о перемирии и 15 января подписали торговую сделку. В рамках договорённостей, в ближайшие два года КНР планирует увеличить закупки американской продукции на $200 млрд.

Впрочем, как ожидается, соглашение не затронет торговые отношения Китая с другими странами. Об этом ранее заявлял вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ. Более того, по мнению Владимира Саламатова, российские продовольственные товары по-прежнему имеют больше преимуществ на китайском рынке, чем продукция из США.

«Дело в том, что закупка американских сельскохозяйственных продуктов обходится Китаю гораздо дороже. При этом потребителей в КНР настораживает тот факт, что при производстве этой продукции активно применяются химикаты и генные модификации», — сравнил Саламатов.

«Всё идёт по плану»

Напомним, в ближайшие годы российские и китайские власти планируют довести объём взаимной торговли до $200 млрд. Хотя в последнее время темпы роста товарооборота несколько замедлились, стороны по-прежнему считают поставленную цель реалистичной. Об этом ранее заявлял Владимир Путин по итогам саммита БРИКС.

«Соответствующие ведомства сейчас готовят план наших совместных действий для того, чтобы показать, в какие сроки мы можем выйти на $200 млрд товарооборота. Ну и, конечно, у нас есть крупные проекты, по которым мы работаем — это и космос, и ядерная энергетика, и авиастроение, у нас хорошие здесь перспективы в высокотехнологичных отраслях. Всё идёт по плану, мы держим это на контроле», — цитирует РИА Новости Владимира Путин.

По мнению Вячеслава Абрамова, в настоящий момент у России также есть возможности нарастить поставки сельскохозяйственной продукции в Китай. При этом для успешного закрепления на рынке КНР российским компаниям необходимо усилить цифровизацию бизнеса.

«Китай страдает из-за нехватки качественных продуктов питания. Есть проблема и с питьевой водой, так как значительная часть водных ресурсов страны не пригодна для использования человеком. Поэтому можно, например, продавать питьевую воду или инвестировать в её очистку. Ну и, конечно, в Китае очень развита электронная торговля, поэтому увеличивать продажи различных товаров и услуг можно за счёт выхода в онлайн», — заключил Вячеслав Абрамов.

Источник: Россия Сегодня