Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей

22 октября 2019     13
Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей

09:57

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

© РИА Новости

Как отмечает РИА Новости, полномочиями по организации таких учреждений будут наделены регионы.

В среду, 16 октября, комитет по охране здоровья, который является соисполнителем по данному законопроекту, также принял решение поддержать инициативу.

Документ был внесён в нижнюю палату парламента в мае членами Совета Федерации и депутатами Госдумы.

Новый законопроект предусматривает возможность распределения граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, даже без их согласия в специализированные учреждения для их безопасности, в том числе недопущения переохлаждения или каких-либо противоправных действий в их адрес. 

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о создании в регионах системы медицинских вытрезвителей.

Источник: Россия Сегодня

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