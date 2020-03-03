Комитет Думы одобрил поправку к Конституции о федеральных территориях

17:03
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции об особых федеральных территориях, не входящих в состав субъектов России. Об этом сообщает ТАСС.© Максим Богодвид РИА Новости
«На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории», — говорится в тексте.
Согласно документу, организация публичной власти там устанавливается указанным федеральным законом.
Поправка была разработана сопредседателями рабочей группы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. С инициативой выступил член группы, председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.
Предполагается, что новая норма коснётся военных городков и закрытых административно-территориальных образований.
Источник: Россия Сегодня