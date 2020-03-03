Комитет Думы одобрил поправку к Конституции о федеральных территориях

17:03

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции об особых федеральных территориях, не входящих в состав субъектов России. Об этом сообщает ТАСС.

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«На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории», — говорится в тексте.

Согласно документу, организация публичной власти там устанавливается указанным федеральным законом.

Поправка была разработана сопредседателями рабочей группы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. С инициативой выступил член группы, председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.

Предполагается, что новая норма коснётся военных городков и закрытых административно-территориальных образований.

Источник: Россия Сегодня