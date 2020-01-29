Комплексы «Панцирь-С» сбили около 100 беспилотников

09:33

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» за время боевого применения в разных регионах мира сбили около 100 беспилотников.

РИА Новости

Об этом в интервью ТАСС сообщил главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Валерий Слугин.

«Порядка 100, может, больше. Это с учётом Сирии и других регионов», — сказал он.

По его словам, на территории Сирии действуют две группировки «Панцирей», одна из которых используется российскими военными на авиабазе Хмеймим, а вторая эксплуатируется армией САР.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» Черноморского флота провели учения по уничтожению воздушных целей.

Источник: Россия Сегодня