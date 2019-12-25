Кононов рассказал о взаимоотношениях с фанатами «Спартака» после отставки

19:59

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что не встречался с агрессией со стороны поклонников красно-белых при личных встречах.

РИА Новости

«Настоящие фанаты стараются по-всякому помогать команде. Я выступаю за то, чтобы так и происходило — и в радости, и в горе. А цель некоторых фанатов — в первую очередь показать себя. У меня не было никогда проблем с болельщиками в других клубах. Здесь я понимал, что, если будет результат и при этом мы покажем игру, часть из них может изменить своё мнение обо мне. Уже в новом сезоне я принял участие в двух встречах с фанатами. Одна прошла «Сочи», другая — после «Тамбова». Они прошли в меру позитивно и без агрессии. Я попросил поддержать не себя, а нашу молодую команду. Мне казалось, что они меня слышат. А затем началось. У меня было ощущение, что определённые вещи происходят не просто так», — заявил Кононов в интервью Спорт-экспрессу.

Также экс-тренер «Спартака» рассказал о том, как к нему относятся болельщики команды после его отставки.

«Почему-то, когда я встречал и встречаю поклонников «Спартака» на улицах, то ни разу не сталкивался с агрессией. Наоборот, лишь поддержка и понимание, что я свою работу я делал честно. Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь «Спартаку» двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через неё добиться результата. Чтобы эта смена поколений на результат не влияла. К сожалению, мне это не удалось», — добавил Кононов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» признан лучшим российским клубом в истории ЛЧ.

Источник: Россия Сегодня