Консул Азербайджана прибыл в ХМАО

5 марта 2020     18
Консул Азербайджана прибыл в ХМАО

21:38

Генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Программа визита включает встречу с губернатором Натальей Комаровой, а также с представителями исполнительных органов госвласти и региональных организаций.

Кроме того, Искендеров примет участие в церемонии открытия кинофестиваля «Дух огня» 6 марта. Он также намерен встретиться со студентами и преподавателями Югорского госуниверситета.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с временным поверенным в делах Израиля в России Яковом Ливне.

Источник: Россия Сегодня

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