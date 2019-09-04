Конте сформировал новое правительство Италии

20 августа Конте во время своего выступления в верхней палате парламента Италии объявил о решении уйти в отставку .

Конте также объявил, что МИД Италии возглавит 33-летний Луиджи Ди Майо, ранее занимавший пост вице-премьера.

Переговоры Конте и президента Италии длились около часа.

«Президент Серджо Маттарелла принял профессора Джузеппе Конте, который согласился возглавить правительство и представил президенту состав министров», — цитирует его РИА Новости.

Об этом заявил генеральный секретарь администрации президента Италии Уго Дзампетти.

Джузеппе Конте, ранее ушедший в отставку с поста премьер-министра Италии, согласился вновь возглавить правительство и представил итальянскому президенту Серджо Маттарелле новый состав кабмина.

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