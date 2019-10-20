Коппола раскритиковал фильмы студии Marvel

20 октября 2019     22
Коппола раскритиковал фильмы студии Marvel

17:42

Американский режиссёр Френсис Форд Коппола раскритиковал фильмы студии Marvel, поддержав мнение своего коллеги Мартина Скорсезе.

«Когда Мартин Скорсезе говорит, что фильмы Marvel — это не кино, он прав, потому что после просмотра фильма мы должны научиться чему-то, получить какое-то просветление, какое-то знание, какое-то вдохновение», — цитирует Screen Rant Копполу.

По его словам, он не думает, что кто-нибудь испытывает подобное после просмотра одних и тех же фильмов раз за разом.

«Мартин ещё по-доброму выразился, когда сказал, что это не кино. Он не сказал, что это отвратительно, а вот я говорю», — отметил режиссёр.

Ранее Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы о супергероях, сравнив их с парками развлечений.

Тогда заявление режиссёра вызвало негативную реакцию со стороны фанатов супергеройских франшиз и причастных к этим проектам кинематографистов.

Источник: Россия Сегодня

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