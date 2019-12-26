Корнилов: ещё непонятно, кто будет основным вратарём сборной на МЧМ

26 декабря 2019     14
Корнилов: ещё непонятно, кто будет основным вратарём сборной на МЧМ

11:27

Комментатор Матч ТВ и КХЛ ТВ Кирилл Корнилов не готов говорить, что голкипер молодёжной сборной России Ярослав Аскаров является одним из претендентов на звание самого ценного игрока чемпионата мира в Чехии.

«Давайте начнём с того, что ещё непонятно, кто будет основным вратарём. Не стоит забывать и про Амира Мифтахова, который уже ездил на прошлый чемпионат мира, пусть и в качестве третьего голкипера. Он уже дебютировал в КХЛ. Мы знаем, что Валерий Брагин не очень любит экспериментировать, так что, думаю, он даст сыграть поровну и Мифтахову, и Аскарову», — сказал эксперт в интервью RT.

По его мнению, в матчах с Канадой и США вратари сыграют по очереди, а вот первый номер в игре с Чехией пока остаётся загадкой.

«А вот уже на основании группового этапа тренерский штаб выберет основного голкипера. И я не уверен, что первым номером станет именно Аскаров. Да, он сейчас получает много комплиментов в свой адрес, и вполне заслуженно. И наверняка уйдёт в первом раунде драфта-2020. Но Мифтахов, я уверен, так просто не отдаст место первого вратаря. На мой взгляд, у ребят равные шансы», — заявил Корнилов.

Ранее эксперт объяснил изменения в тренерском штабе молодёжной сборной России.

Источник: Россия Сегодня

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