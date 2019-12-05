Корреспондент RT пострадала во время протестов в Париже

5 декабря 2019     21
Корреспондент RT пострадала во время протестов в Париже

20:00

Корреспондент RT Шарлотта Дубенски пострадала во время разгона протестной акции в Париже. По словам журналистки, её задело частью гранаты.

«По прошествии почти трёх лет с того времени, когда я начала освещать протесты, удача мне всё-таки изменила. В Париже мне по мягкому месту попал фрагмент гранаты. Ой!» — написала она в Twitter.

After almost three years covering protests I’ve finally seen my run of luck end. Hit by part of a grenade in #Paris on my bottom. Ouch!! #GreveGenerale

— Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) December 5, 2019

Корреспондент добавила, что в настоящее время она в порядке.

7 октября корреспондент RT en Español Николас Санчес пострадал во время освещения протеста в Кито, когда на мероприятие прибыла эквадорская полиция и начала разгон демонстрантов с применением слезоточивого газа.

В мае во время демонстрации «жёлтых жилетов» полицейский во французской Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи. Эгуи попытался прокричать, что он работник СМИ, но всё равно получил несколько ударов дубинкой.

Кроме того, в марте продюсер видеоагентства RT Ruptly получил ранение во время съёмок на протестах «жёлтых жилетов» в Париже в момент, когда вёл трансляцию беспорядков с места событий.

Также ранение в лицо во время освещения протестов в декабре 2018 года получила корреспондент телеканала RT France Надеж Абдераззак.

В Министерстве иностранных дел России, комментируя подобные сообщения, призвали власти Франции обеспечить безопасность журналистов во время протестов.

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