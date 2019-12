Корреспондент RT пострадала во время протестов в Париже

20:00

Корреспондент RT Шарлотта Дубенски пострадала во время разгона протестной акции в Париже. По словам журналистки, её задело частью гранаты.

«По прошествии почти трёх лет с того времени, когда я начала освещать протесты, удача мне всё-таки изменила. В Париже мне по мягкому месту попал фрагмент гранаты. Ой!» — написала она в Twitter.

After almost three years covering protests I’ve finally seen my run of luck end. Hit by part of a grenade in #Paris on my bottom. Ouch!! #GreveGenerale

