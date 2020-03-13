Косторная продолжает тренировки, несмотря на отмену ЧМ

12 марта 2020, 23:19
Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала отмену чемпионата мира из-за пандемии коронавируса.© РИА Новости
«К сожалению, из-за ситуации с коронавирусом мы не смогли показать свои программы в Монреале. Но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться», — написала Косторная на своей странице в Instagram.
Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале.
Ранее сообщалось, как фигуристы и тренеры отреагировали на отмену ЧМ в Монреале.
Источник: Россия Сегодня