Косторная продолжает тренировки, несмотря на отмену ЧМ

12 марта 2020, 23:19

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала отмену чемпионата мира из-за пандемии коронавируса.

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«К сожалению, из-за ситуации с коронавирусом мы не смогли показать свои программы в Монреале. Но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться», — написала Косторная на своей странице в Instagram.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале.

Ранее сообщалось, как фигуристы и тренеры отреагировали на отмену ЧМ в Монреале.

Источник: Россия Сегодня