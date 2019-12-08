Косторная, Щербакова и Трусова назвали свои любимые сериалы

8 декабря 2019     21
Косторная, Щербакова и Трусова назвали свои любимые сериалы

01:48

Российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова рассказали о своих любимых телевизионных сериалах.

© Cheng Tingting/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

«Сейчас я пересматриваю сериал «Анатомия страсти». Мне он очень нравится, но я не могу кому-то посоветовать, потому что на вкус и цвет товарищей нет. Ещё я пересматривала пару раз «Дневники вампира», — заявила Косторная

Анна Щербакова призналась в симпатии к британскому сериалу «Шерлок». А вот Александра Трусова отдаёт предпочтение российскому телевизионному продукту.

«Я люблю сериал «Молодёжка», а вместе с семьёй я смотрю «ИП Пирогова», там главная героиня очень красиво готовит торты», — сказала Трусова.

Ранее Щербакова призналась, что ей было сложно настроиться на финал Гран-при.

Источник: Россия Сегодня

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