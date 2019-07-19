КПРФ исключила кандидатов с судимостью на выборах в российском регионе

19 июля 2019     8
КПРФ исключила кандидатов с судимостью на выборах в российском регионе

КПРФ исключила с выборов в Народное собрание кандидатов, у которых была судимость в прошлом. Об этом Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) рассказал депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

Из списков исключили Алину Чикатуеву и Эдуарда Маршанкулова. Такое решение приняло региональное партийное отделение, все присутствующие члены проголосовали единогласно, отметил Тайсаев.

«Состоялось вчера заседание бюро, на котором выступил первый секретарь Комитета Карачаево-Черкесского регионального отделения КПРФ Кемал Бытдаев. Заслушав [его] информацию […] бюро постановило исключить их из списка кандидатов», — сказал депутат.

Ранее 19 июля стало известно, что Верховный суд России вернул список кандидатов от КПРФ на выборы в Народное собрание Карачаево-Черкессии, сообщал «Интерфакс». ВС отменил регистрацию партийного списка 5 июля после жалобы регионального отделения партии «Патриоты России» на нарушения при регистрации — за список КПРФ проголосовало менее половины конференции регионального отделения партии, на конференции обсуждался список из 75 кандидатов, а в избирком был подан список из 72 человек без объяснения причин сокращений.

Источник: Лента.Ру

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