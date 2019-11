Крайние мэры: сможет ли Майкл Блумберг составить конкуренцию Трампу на президентских выборах

Участие финансового магната и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в президентской кампании от Демократической партии говорит о кризисе в стане оппонентов Трампа, считают эксперты. По мнению аналитиков, вступая в гонку, Блумберг намеревается «спасти честь» партии. Однако, несмотря на успешные показатели на посту мэра Нью-Йорка и имидж умеренного центриста, демократы вряд ли выберут его в качестве кандидата, считают политологи.

Бывший мэр Нью-Йорка и мультимиллиардер Майкл Блумберг 24 ноября официально объявил о решении участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Также по теме

Второй раунд: есть ли у Клинтон шанс взять реванш в борьбе против Трампа на президентских выборах 2020 года

Если Хиллари Клинтон вступит в президентскую гонку, она станет одним из её лидеров среди демократов. Об этом свидетельствуют…

«Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку. Мы не можем позволить себе ещё четыре года терпеть безрассудные и аморальные действия президента Трампа. Он представляет собой опаснейшую угрозу нашей стране и нашим ценностям. Если он обеспечит себе ещё один президентский срок, мы можем никогда не оправиться от нанесённого ущерба… Уверен, что мой уникальный набор навыков, полученных в бизнесе, государственном управлении и благотворительной деятельности, позволит мне победить и возглавить страну», — говорится в заявлении миллиардера.

Блумберг — политик и бизнесмен, мультимиллиардер, состояние которого оценивается в $54,1 млрд, что в 17 раз больше, чем аналогичный показатель для Трампа. В 1981 году Блумберг основал компанию Bloomberg LP, которая занималась организацией и продажей аналитических данных для участников фондового рынка. Сегодня Bloomberg — одно из ведущих медиа-агентств мира, которое включает в себя службу новостей, несколько телеканалов, издательство и интернет-портал.

Кроме того, Блумберг в 2002—2013 годах был мэром Нью-Йорка, сменив на этом посту друга Дональда Трампа, юриста Рудольфа «Руди» Джулиани. Стоит отметить, что в первый раз на пост мэра он избирался от Республиканской партии, потратив на кампанию $74 млн. После своего переизбрания в 2005-м Блумберг инициировал принятие закона, согласно которому количество сроков избрания градоначальника выросло с двух до трёх.

Предположения об участии Майкла Блумберга в президентской гонке на стороне Демократической партии США появлялись ещё в начале года. Однако первое косвенное подтверждение они получили в середине ноября, когда миллиардер подал документы на регистрацию в качестве участника первичных выборов кандидата в президенты (праймериз) от Демократической партии США в штате Алабама.

Кандидаты на теледебатах Демократической партии США Reuters © Chris Aluka Berry

Блумберг вступает в демократические праймериз, в которых уже принимают участие 17 кандидатов. Они уже провели пять публичных дебатов, а шестой раунд назначен на 19 декабря.

По состоянию на 20 ноября, по данным агрегатора опросов общественного мнения RealClearPolitics, лидерство по-прежнему сохраняет бывший вице-президент США Джо Байден — за него готовы отдать свои голоса 29,8% зарегистрированных избирателей-демократов. Второе место занимает самоназванный социалист, сенатор Берни Сандерс с 19,3% поддержки, а третье — его «коллега» по левому крылу партии, сенатор Элизабет Уоррен, за которую готовы проголосовать 18,5% избирателей.

Далее идут политики второго и третьего эшелона, поддержка которых составляет менее 10% и 5% соответственно. Майкл Блумберг пока что находится в последней категории, так как за него готовы проголосовать всего 2,3% избирателей. Не намного его опережает бизнесмен Эндрю Янг с 2,8% поддержки, а замыкает тройку «двухпроцентников» конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбард с 2%.

Несмотря на то, что Блумберг был достаточно успешным мэром по экономическим показателям, целый ряд представителей демпартии и лояльных им СМИ считают, что сокращения безработицы и снижения уровни преступности ему удалось добиться благодаря ущемлению прав различных меньшинств.

Майкл Блумберг и Дональд Трамп AFP © Brendan SMIALOWSKI

Так, в то время, когда он находился у власти в Нью-Йорке, Полицейское управление города начало претворять в жизнь политику «Останови и обыщи» (Stop and frisk) — временного задержания и досмотра пешеходов на предмет оружия и контрабанды. Несмотря на то, то за тот период, когда применялась эта практика, уровень преступности снизился на 32%, её регулярно критиковали правозащитники, утверждая, что она нарушает гражданские права молодых афро- и латиноамериканцев.

Также по теме

Старые проблемы: как возраст кандидатов в президенты США может повлиять на их шансы на выборах

На фоне дискуссии в американских СМИ о преклонном возрасте кандидатов в президенты США Берни Сандерс сообщил о выписке из больницы…

Также Блумберг закрывал школы, которые считал неэффективными, и активно продвигал учреждение так называемых чартерных школ, которые сочетали в себе элементы частных и государственных, чем также вызвал недовольство правозащитников, отстаивавших интересы этнических меньшинств.

«Я думаю, то, что он поддерживает чартерные школы, ухудшит его перспективы на праймериз Демократической партии», — приводит газета The New York Post слова Хейзел Дьюкс, долгое время возглавлявшая Нью-Йоркское отделение Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения.

СМИ, традиционно поддерживающие Демократическую партию, также обрушились на бывшего мэра.

«Блумберг — это последнее, что нам нужно после Трампа», — материал с таким заголовком опубликовал телеканал CNN.

Критике миллиардер подвергся и с «правого» крыла американской политики. Пользователи соцсетей припомнили ему многочисленные запреты, которые он вводил, находясь на посту градоначальника.

«Достижения Майкла Блумберга: запретил газировку в больших стаканах. Был худшим мэром Нью-Йорка после Билла де Блазио. Нарушал Конституцию, ущемляя права на оружие. Выиграют разве что рекламщики, потому что его кампания изначально обречена на провал!», — написал в Twitter писатель Эндрю Поллак.

Michael Bloomberg’s accomplishments:

Banning big gulp sodas

Being the worst NYC mayor after Bill de Blasio

Trashing the Constitution by going after our 2A rights

The only real winners are the advertisers because his campaign is dead on arrival!

https://t.co/wWoZx5p6PE

— Andrew Pollack (@AndrewPollackFL) 22 ноября 2019 г.