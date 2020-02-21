Крал оценил шансы Зелимхана Бакаева заиграть в Европе

15:20

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил шансы партнёра по команде Зелимхана Бакаева заиграть в сильном европейском чемпионате.

РИА Новости

«Всё зависит от того, куда именно он захочет отправиться. У Зелимхана отличная техника, он очень хорош в дриблинге и в игре один в один. У него светлая голова. Но не каждое первенство ему подойдёт. Тут всё индивидуально. То же могу сказать о других молодых ребятах из нашей команды. Но у нас многие способны заиграть за границей», — заявил футболист в интервью RT.

Ранее Крал рассказал, с кем из россиян больше всего дружит в «Спартаке».

Источник: Россия Сегодня