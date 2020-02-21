Крал: у «Спартака» ещё не всё потеряно в чемпионате России

21 февраля 2020     20
Крал: у «Спартака» ещё не всё потеряно в чемпионате России

12:18

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о перспективах команды в весенней части РПЛ.

«Ещё ни всё потеряно в чемпионате. Если мы выиграем все матчи весной, сможем зацепиться за зону Лиги Европы, а то и Лиги чемпионов. Плюс, нельзя забывать, что есть Кубок России, через который тоже можно пробиться в еврокубки. Это отличная мотивация. Помимо всего прочего, десятая строчка — не место «Спартака». Улучшить нашу позицию в турнирной таблице — ещё одна мотивация», — подчеркнул Крал в интервью RT.

Ранее тренер Дмитрий Аленичев назвал провальным трансфер Гуса Тиля в «Спартак».

Источник: Россия Сегодня

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