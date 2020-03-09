«Краснодар» победил «Спартак» в РПЛ благодаря голу Ари с пенальти

Ранее сообщалось , что мяч Павла Мамаева помог «Ростову» обыграть ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке.

В компенсированное время красно-белые остались в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.

Единственный мяч на 71-й минуте забил Ари, который реализовал пенальти.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась в пользу гостей — 1:0.

«Краснодар» на выезде одолел московский «Спартак» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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