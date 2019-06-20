«Краснодар» сыграл вничью с новичком ФНЛ в товарищеском матче

В рамках подготовки к сезону-2019/20 действующий бронзовый призёр Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» провёл товарищеский матч с командой «Чайка» из Ростовской области, вышедшей в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
- @fckrasnodar
Встреча завершилась со счётом 2:2, а спасительный мяч футболисты «Чайки» забили на 84-й минуте.
Точными ударами в составе «быков» отметились нападающие Вандерсон, отличившийся с игры, и Иван Игнатьев, реализовавший пенальти.
Ранее «Краснодар» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Нидерландов по футболу Тонни Виленой.
Источник: Россия Сегодня