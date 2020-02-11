Кремль определился с «главным по Украине» после Суркова

11 февраля 2020     19
Кремль определился с «главным по Украине» после Суркова

В Кремле определились с «главным по Украине», этим направлением в администрации президента занимается замруководителя АП Дмитрий Козак, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 11 февраля.

При этом прошение об отставке помощника президента России Владислава Суркова, который курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирование конфликта на востоке Украины, до сих пор не подписано, сообщил Песков.

Источник: Лента.Ру

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