Кремль определился с «главным по Украине» после Суркова

В Кремле определились с «главным по Украине», этим направлением в администрации президента занимается замруководителя АП Дмитрий Козак, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 11 февраля.

При этом прошение об отставке помощника президента России Владислава Суркова, который курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирование конфликта на востоке Украины, до сих пор не подписано, сообщил Песков.

Источник: Лента.Ру