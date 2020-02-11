В Кремле определились с «главным по Украине», этим направлением в администрации президента занимается замруководителя АП Дмитрий Козак, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 11 февраля.
При этом прошение об отставке помощника президента России Владислава Суркова, который курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирование конфликта на востоке Украины, до сих пор не подписано, сообщил Песков.
Источник: Лента.Ру
|
В МИД РФ заявили о случаях заболевания коронавирусом в Африке
11 февраля на пресс-конференции в МИД РФ заместителя директора департамента Африки МИД России Олега Озерова попросили прокомментировать информацию о том, …
|
Миллион алых роз для руководителя Гагаринского района Севастополя…
«Миллион, миллион, миллион алых роз… Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и …
|
На премьере «Печорина» в Севастопольском ТЮЗе «зазвучит» реквизит
О вечном на новый лад – в Севастопольском ТЮЗе готовятся к премьере по роману «Герой нашего времени». Война на Кавказе, …
|
В Севастополе произошёл пожар на сухогрузе
Гражданское судно находится в доке на Северной стороне. На сухогрузе СТ1327 в мастерской и румпельном отделении произошло возгорание ветоши и …
|
Кремль определился с «главным по Украине» после Суркова
В Кремле определились с «главным по Украине», этим направлением в администрации президента занимается замруководителя АП Дмитрий Козак, заявил пресс-секретарь президента …