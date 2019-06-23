Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке

23 июня 2019     15
Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке

Встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского на саммите G20 в Осаке не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отметил, что в графике российского президента такой встречи нет.

Ранее о возможной встрече лидеров двух стран рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, она должна состояться в Осаке.

О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня. Предполагается, что главным тезисом Зеленского будет заявление о принадлежности Донбасса и Крыма.

Источник: Лента.Ру

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