Кремль ответил объявившему себя единоличным победителем в Сирии Трампу

24 октября 2019     15
Кремль ответил объявившему себя единоличным победителем в Сирии Трампу

Кремль отреагировал на желание президента США Дональда Трампа присвоить заслуги России при урегулировании ситуации в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Комментируя позицию Вашингтона, Песков вспомнил высказывание 35-го президента США Джона Кеннеди. «Мы же с вами знаем — поражение оно всегда сирота, а у победы много отцов», — заявил пресс-секретарь Путина. Он подчеркнул, что линия США «имеет тенденцию к внезапным варьированиям, изменениям направления, иногда достаточно неожиданным», в связи с чем России и ее партнерам сложно понимать мотивы американского государства.

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00:20 — 23 октября

Ранее, 22 октября, Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) было объявлено 9 октября. 17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
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Источник: Лента.Ру

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