Кремль отреагировал на возможное приглашение России на саммит G7

Если приглашение посетить следующий саммит «Большой семерки» поступит в адрес России, оно будет рассмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал, если будет, то мы обязательно рассмотрим», — сказал Песков.

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00:07 — 25 мая 2017

Ранее 25 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп допустил приглашение своего российского коллеги Владимира Путина на следующий саммит G7. По его словам, лидеры стран «Большой семерки» обсудили возможное возвращение к формату G8, однако случится ли это, он точно не знает.

В свою очередь представитель правительства Японии в беседе с агентством Kyodo подчеркнул, что содержание разговора о России в рамках формата G7 «ни за что не будет раскрыто».

Формат G8 перестал существовать в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

Источник: Лента.Ру