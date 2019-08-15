Кремль отреагировал на экстренную посадку самолета в поле под Москвой

15 августа 2019     17
Кремль отреагировал на экстренную посадку самолета в поле под Москвой

Пилотов, которые посадили пассажирский самолет А321 в кукурузном поле в Подмосковье, в Кремле считают героями. Об этом в четверг, 15 августа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, пассажиры и члены экипажа остались живы, за что стоит благодарить летчиков. «Желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», — добавил он.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе разрабатывается беспилотник для исследования морских глубин
В Севастополе разрабатывается беспилотник для исследования морских глубин

Прототип беспилотного аппарата для автоматического измерения глубины небольших водоемов разрабатывают на кафедре технической экспертизы и управление качеством Политехнического института Севастопольского …


Жителей ЕС повезут в Крым организованно
Жителей ЕС повезут в Крым организованно

В Словакии будет работать туристическая компания, которая займётся организацией поездок граждан Евросоюза в Крым. Об этом «Известиям» сообщил автор идеи, словацкий …


Проект "Не театр" представил спектакль "4" в музее "Подземный Севастополь"
Проект "Не театр" представил спектакль "4" в музее "Подземный Севастополь"

Хотите погрузиться в темноту и тишину и обострить свое восприятие? Спектакль «4» по пьесе Мориса Метерлинка «Слепые» представил проект «Не …


Ольга Половкова: Фестиваль "Небо славян" создали для возрождения духовности
Ольга Половкова: Фестиваль "Небо славян" создали для возрождения духовности

В гостях на Вести-ФМ Севастополь исполнительный директор фестиваля духовно-патриотической песни “Небо славян” Ольга Половкова. Она рассказала об идее и миссии …


Кремль отреагировал на экстренную посадку самолета в поле под Москвой
Кремль отреагировал на экстренную посадку самолета в поле под Москвой

Пилотов, которые посадили пассажирский самолет А321 в кукурузном поле в Подмосковье, в Кремле считают героями. Об этом в четверг, 15 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты