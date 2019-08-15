Кремль отреагировал на экстренную посадку самолета в поле под Москвой

Пилотов, которые посадили пассажирский самолет А321 в кукурузном поле в Подмосковье, в Кремле считают героями. Об этом в четверг, 15 августа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, пассажиры и члены экипажа остались живы, за что стоит благодарить летчиков. «Желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», — добавил он.

Источник: Лента.Ру