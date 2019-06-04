Кремль оценил возможность встречи Путина и Трампа в Японии

Москва не получала конкретных предложений от Вашингтона по вопросу организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Помимо тех сигналов, которые мир получал из Twitter, никаких более конкретных сигналов не поступало», — сказал он.

Трамп ранее заявлял о желании встретиться с российским коллегой на саммите G20.

Кремль неоднократно подтверждал заинтересованность в контактах с американской стороной на высшем уровне, однако настаивает на том, что инициатива должна исходить от Вашингтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что США уже отменяли согласованную встречу в Аргентине. По его словам, если встреча в Японии подтвердиться, среди возможных тем — вопросы энергобезопасности Европы.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. Во время него Путин также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Источник: Лента.Ру