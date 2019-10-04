Кремль пожаловался на американскую медийную атаку

Медиаатака со стороны США не ослабевает и ведется постоянно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, Кремль при этом не фиксирует усиление информационной атаки. Так он ответил на вопрос, замечает ли Москва медиаатаки Вашингтона на остальной мир и как можно к ним относиться.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что кибервойна России и США гипотетически возможна. Он также заверил, что профильные ведомства ведут работу по недопущению атаки на российскую экономику и ее чувствительные сферы. По словам Пескова, Москва неоднократно пыталась инициировать сотрудничество по вопросам кибербезопасности, но американская сторона игнорировала предложения.

Источник: Лента.Ру