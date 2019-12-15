Кремль прокомментировал идею Украины о вводе миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — сказал Песков.

О том, что Киев может снова задуматься о вводе миротворцев в Донбасс, Пристайко сообщил накануне, 14 декабря. По его словам, такое развитие событий возможно в случае, если Украина поймет, что урегулировать конфликт на юго-востоке страны в рамках минских соглашений не удастся.

В Совете Федерации раскритиковали идею Пристайко. Так, Алексей Пушков сказал, что без согласия России в Совете Безопасности ООН планы украинской стороны не состоятся. А Франц Клинцевич пояснил, что ввод миротворцев в Донбасс может привести к эскалации ситуации.

Источник: Лента.Ру