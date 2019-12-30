Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге

30 декабря 2019     23
Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге

Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 30 декабря.

Источник: Лента.Ру

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