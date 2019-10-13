Кремлёв назвал великолепным результат женской сборной России на ЧМ по боксу

15:34

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв оценил выступление женской национальной команды на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ.

РИА Новости

«Девочки показали великолепный результат! Это сверхуспешный для нас турнир. Очень высокое качество бокса, но это только начало, у нас впереди Олимпиада», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Он отметил, что с трудом сдерживал эмоции во время награждения Екатерины Пальцевой, завоевавшей золото в весовой категории до 48 кг.

«Очень горд за нашу сборную», — добавил глава федерации.

Российские спортсменки завоевали три золотые, серебряную и две бронзовые медали, показав третий результат в истории выступлений на женских чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что протест Людмилы Воронцовой на результат финала в весе до 57 кг на ЧМ по боксу был отклонён.

Источник: Россия Сегодня