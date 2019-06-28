Крокодилы-вегетарианцы: учёные обнаружили останки древних травоядных рептилий

Крокодилообразные рептилии в процессе эволюции переходили на растительную пищу. У этих пресмыкающихся было сложное строение зубов, что указывает на травоядность нескольких видов. К такому выводу пришли американские исследователи, которые изучили окаменелые зубы вымерших древних родственников современных аллигаторов. Как считают учёные, эти вегетарианцы появились на ранней стадии развития всего надотряда крокодиломорфов и вымерли во время мелового периода вместе с динозаврами.

Исследователи Киган Мелстром и Рэндалл Ирмис из Музея естественной истории в Университете Юты (США) выяснили по окаменелым зубам древних рептилий, что крокодилообразные в процессе эволюции переходили на растительную пищу. Об этом сообщает журнал Current Biology.

Специалисты пришли к выводу, что травоядные родственники крокодилов появились на раннем этапе эволюции всей группы в конце триасового периода (более 200 млн лет назад) и жили до конца мелового периода (начался более 60 млн лет назад), то есть до массового вымирания многих ископаемых видов.

Крокодиломорфы (Crocodylomorpha) — преимущественно вымерший надотряд пресмыкающихся, к которому относится единственный выживший отряд крокодилов (Crocodylia). В течение 200 млн лет мезозойской эры (от триасового до мелового периодов. — RT) и первых периодов кайнозойской эры группа крокодиломорфов была намного более разнообразной, чем сейчас. Однако большинство видов вымерли в меловом периоде вместе с динозаврами.

Для определения типа питания вымерших крокодиломорфов учёные сравнили зубы ископаемых и живых видов этой надгруппы по методу, изначально разработанному для млекопитающих. В общей сложности они измерили 146 зубов 16 различных видов вымерших пресмыкающихся.

«Самое интересное из того, что мы обнаружили — это то, как часто вымершие крокодиломорфы питались растительной пищей. Наше исследование показывает, что сложное строение зубов, которое, как мы полагаем, указывает на травоядность, встречается минимум у трёх, а может быть — у шести видов ископаемых родственников крокодилов», — сообщил Мелстром, аспирант Университета Юты.

Все выжившие представители отряда крокодилов имеют в целом похожие повадки и строение тела, присущие плотоядным хищникам, в том числе простые острые зубы конической формы.

Зубы надотряда крокодиломорфов. От хищников (слева) до всеядных (по центру) и травоядных (справа)

© Keegan Melstrom/NHMU

«Зубы хищников устроены намного проще зубов травоядных. У всеядных существ, которые питаются как растительной, так и животной пищей, зубы представляют собой нечто среднее. Моё предыдущее исследование, в том числе, показало верность данной закономерности для ныне живущих рептилий с зубами, таких как крокодилы и ящерицы», — сообщил Мелстром.

По словам исследователя, «нынешние результаты говорят, что взаимосвязь между типом питания и формой зубов прослеживается и у млекопитающих, и у рептилий (хотя формы зубов значительно отличаются), а также применима к вымершим рептилиям».

Реконструкция различных видов вымерших крокодиломорфов

© Jorge Gonzalez

«Наша работа показала, что у вымерших крокодиломорфов был крайне разнообразный рацион. Некоторые, совсем как современные крокодилы, были в основном плотоядными; другие — всеядными; третьи, похоже, предпочитали растения. Травоядные [представители этого надотряда] в разное время жили на разных континентах, иногда соседствуя с млекопитающими и их сородичами, иногда нет», — подчеркнул Мелстром.

Как отметил исследователь, это говорит о том, что травоядные крокодиломорфы успешно приспосабливались к разным средам обитания.

Главный автор работы Киган Мелстром с черепами выживших и вымерших видов крокодиломорфов, а также с 3D-распечатками ископаемых зубов

© NHMU

Учёные продолжают работу над воссозданием рациона древних крокодилов, в том числе у беззубых видов. Специалисты пытаются понять, почему после одного массового вымирания (триасового периода) надотряд крокодиломорфов стал столь разнообразным, а после другого (во время мелового периода) он практически полностью вымер.