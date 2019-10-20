Крупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован

Крупный пожар на складе на западе Москвы полностью ликвидирован.

Крупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован 11:38 Крупный пожар на складе на западе Москвы полностью ликвидирован. © Максим Богодвид РИА Новости Источник: Россия Сегодня



Телеверсия первого интервью врио губернатора Севастополя Первое большое интервью Михаила Развожаева. Как он оценивает 100 дней своей работы исполняющим обязанности губернатора Севастополя? Что удалось сделать и …



Вести Севастополь. События недели 20.10.2019 Главные темы программы: – Проблема затяжных ремонтов. Почему всё не идёт по плану, и даже в детском саду со строителями …



Экс-работник рассказал об условиях труда на артели под Красноярском Бывший работник компании ООО «Сисим» (входит в один из крупнейших золотодобывающих холдингов России «Сибзолото») рассказал об условиях труда на принадлежащей …

