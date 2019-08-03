Крупный пожар случился в центре Москвы

3 августа 2019     32
Крупный пожар случился в центре Москвы

В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. «Точный адрес ЧП — Дубининская улица, 41. Это здание 1917 года постройки, выполненное в стиле модерн», — сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших нет. На место происшествия прибыли 15 пожарных расчетов.

Водителей просят выбирать пути объезда. Из-за пожара перекрыто движение по Жукову проезду, сообщил столичный департамент транспорта в Twitter.

11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12. Один из них был госпитализирован в Подольский ожоговый центр. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Источник: Лента.Ру

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