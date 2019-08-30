Кто достанется ЦСКА и «Краснодару»: в Монако проходит жеребьёвка группового этапа Лиги Европы

30 августа 2019     17
Кто достанется ЦСКА и «Краснодару»: в Монако проходит жеребьёвка группового этапа Лиги Европы

13:45

Владимир Зайвый

В Монако проходит церемония жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. В основном раунде соревнований выступят 48 команд, поделённые на 12 групп. Россию будут представлять ЦСКА и «Краснодар». Подопечные Виктора Гончаренко попали в первую жеребьёвочную корзину и смогут избежать самых сильных соперников. Команда Мурада Мусаева будет находиться во второй корзине. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.

Reuters © Denis Balibouse

Автообновление

30 августа 2019

13:48

В жеребьёвке будут участвовать два российских клуба. ЦСКА автоматически пробился в групповой этап, заняв четвёртое место в последнем розыгрыше чемпионата России. «Краснодар» первоначально участвовал в квалификации Лиги чемпионов, но уступил в раунде плей-офф «Олимпиакосу» и был отправлен в Лигу Европы.

13:45

Добрый день! В ближайшее время в Монако состоится жеребьёвка группового этапа лиги Европы в сезоне 2019/2020. 48 команд, дошедших до этой стадии, узнают своих соперников по основному раунду турнира, который состоится этой осенью. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Загрузить ещё

Ранее на эту тему:

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 30.08.2019
Вести Севастополь 30.08.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Выстрел ракетой «Калибр» по морской цели. Новости Черноморского и других флотов в нашей еженедельной рубрике. – …


Четыре флота
Четыре флота. Итоги недели 22-30 августа

Экипажи истребителей Су-30СМ поколения 4++ выполнили боевые пуски ракет по воздушным световым мишеням. На полигоне боевой подготовки в Крыму они …


Новый корабль военно-морского флота России впервые поразил цель в Черном море (УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО)
Новый корабль военно-морского флота России впервые поразил цель в Черном море (УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО)

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек», поступивший на вооружение Военно-морского флота в 2018 году, впервые произвел пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» в Черном море.  «Ракета …


График выплат пенсий в Севастополе в сентябре (ДАТЫ)
График выплат пенсий в Севастополе в сентябре (ДАТЫ)

Финансирование банков на выплату пенсий и других социальных выплат за сентябрь 2019 года будет осуществляться в первом потоке месяца — …


Поликлинику на ул
Поликлинику на ул. Супруна откроют в октябре

Капитальный ремонт поликлиники №1 городской больницы №2 на улице Супруна подходит к концу. Там заменили коммуникации и инженерные сети, полностью …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты