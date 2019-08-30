Кто достанется ЦСКА и «Краснодару»: в Монако проходит жеребьёвка группового этапа Лиги Европы

13:45

Владимир Зайвый

В Монако проходит церемония жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. В основном раунде соревнований выступят 48 команд, поделённые на 12 групп. Россию будут представлять ЦСКА и «Краснодар». Подопечные Виктора Гончаренко попали в первую жеребьёвочную корзину и смогут избежать самых сильных соперников. Команда Мурада Мусаева будет находиться во второй корзине. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.

Reuters © Denis Balibouse

Автообновление

30 августа 2019

13:48

В жеребьёвке будут участвовать два российских клуба. ЦСКА автоматически пробился в групповой этап, заняв четвёртое место в последнем розыгрыше чемпионата России. «Краснодар» первоначально участвовал в квалификации Лиги чемпионов, но уступил в раунде плей-офф «Олимпиакосу» и был отправлен в Лигу Европы.

13:45

Добрый день! В ближайшее время в Монако состоится жеребьёвка группового этапа лиги Европы в сезоне 2019/2020. 48 команд, дошедших до этой стадии, узнают своих соперников по основному раунду турнира, который состоится этой осенью. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Загрузить ещё

Источник: Россия Сегодня