Кудашов рассказал об изменениях в составе сборной России перед матчем Еврохоккейтура со Швецией

7 февраля 2020     12
Кудашов рассказал об изменениях в составе сборной России перед матчем Еврохоккейтура со Швецией

20:59

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов оценил подготовку команды к матчу этапа Еврохоккейтура со сборной Швеции.

© Федерация хоккея России

«Разобрали ошибки, подобрали упражнения для тренировки сегодня. Вчера поздно прилетели, важно было восстановиться и уже планомерно подготовиться к матчу с командой Швеции. Поменяли два звена, у которых не получилась игра с финнами», — приводит слова Кудашова РИА Новости.

Матч Швеция — Россия состоится 8 февраля в Стокгольме. Время начала встречи — 17:15 мск.

Ранее капитан сборной России Киселевич назвал грубые ошибки причиной проигрыша финнам.

Источник: Россия Сегодня

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