Кудряшов не считает отбор Евро-2020 простым для сборной России по футболу

11 октября 2019     14
Кудряшов не считает отбор Евро-2020 простым для сборной России по футболу

02:55

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов выразил мнение, что, несмотря на действующую шестиматчевую победную серию, отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года нельзя называть простым для подопечных Станислава Черчесова.

© Агентство городских новостей «Москва»

«Мне кажется всё дело в том, что мы детально разбираем каждого соперника и тренерский штаб очень ясно и точно доносит до нас всё о наших оппонентах. Лучшая ли это сборная? Сравнивать — это не моё дело, моё дело — выходить и играть», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Также Кудряшов поблагодарил болельщиков, пришедших поддержать сборную России во время поединка с Шотландией, который состоялся на московском стадионе «Лужники».

«Было очень приятно, что в такую погоду пришли 80 тысяч болельщиков, чтобы поддержать нас. Мы ощущали эту поддержку и нам хотелось порадовать их», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.

Источник: Россия Сегодня

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